中央銀行示警加上銀行業者告狀，銀行局清明節後將出面「喬事」。銀行局局長莊琇媛31日透露，為配合央行信用管制，避免票券資金大量流向不動產市場，及票券與銀行競爭，造成聯貸案利率不斷新低，4月將找票券業者與銀行業者一起討論，要求短期票券資金不得作長期放款。

立委邱志偉在財委會質詢，本國銀行聯貸利率本來有默契是1.7％的地板價，但最近似乎已被打破，金管會是否要出面維持市場秩序？

莊琇媛回應，聯貸利率下降是因為結合發行商業本票，但這類本票是短期性資金，最近會找銀行和票券開會，讓票券業者了解，當客戶是長期資金需求時，就不應該用商業本票來支應。

也就是說銀行局將確認兩大重點，一是不動產擔保授信案，若是長期資金需求，票券業不可介入，二是聯貸案亦要看企業是長期還是短期資金用途，不得用短期的商業本票去「以短支長」。

莊琇媛強調，金融市場利率已自由化，聯貸利率是由各銀行考慮資金成本、客戶風險程度等，自行決定利率，銀行局也會了解是否有票券業者與銀行業者競爭，造成利率不斷下跌的情況。

銀行聯貸利率頻創破盤價，主要是聯貸案被票券業者插手，企業客戶為降低貸款利率，分紛向銀行要求，聯貸案需包裝5~8成的商業本票（CP），因商業本票每年一續，短期利率不到1％，企業客戶可藉此將聯貸利率從1.7％地板價，一口氣可降到1.2％以下。

大型行庫希望主管機關出面「管一管」，否則銀行業在滿手現金下，為尋求資金出口，辛苦籌組聯貸案，卻淪為替票券商做保證的打工仔，只能賺取0.6~0.8％的保證手續費，讓微利時代獲利更微薄，且銀行承擔風險仍高，獲利卻大幅降低。

(工商 )