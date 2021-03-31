台北股市今(31日)開低走低，昨日收盤才剛站上16500點又告失守，台積電、鴻海同步走弱，電子股回檔，金融、傳產也無力撐盤，集中市場加權股價指數終場下跌123.77點，收在16431.13點，月線收紅，台積電則是收在587元，下跌10元。

美股四大指數周二全數收黑，台股今開盤以16529.23點、下跌25點開出後，指數一路下殺，盤中最低來到16427.20點，權值股台積電、鴻海雙雙下跌，鴻海收在124元，下跌5.5元，股王大立光收盤下跌50元，收在3210元，就連原本走在平盤之上的聯發科也收黑，收盤下跌2元，來到969元，包括半導體、面板等電子股多回檔。

電子股不來電，金融、傳產也無力撐盤，僅航運三雄力守紅盤，尤其陽明漲勢凌厲，收盤仍大漲2.3元，收在37.7元，漲幅有6.5%，長榮則是收在45.5元，上漲1.7元。

(中時新聞網)