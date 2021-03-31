「Breaking Defense」報導，隨著美國國會左傾的民主黨議員不斷加強施壓，要求減少與重新分配國防預算至其他項目；眾議院軍事委員會共和黨領袖魏特曼(Rob Wittman)呼籲，持續削減預算讓美國在與大陸衝突中，無法快速將工業轉換至戰時體制；加上造船業能量不足，美海軍恐無法與大陸匹敵。對此，他呼籲民主黨將資源投注在海軍之上，並提升民間船廠能力。

魏特曼警告，二戰時期美國由於擁有龐大的工業基礎，故能快速地將工業基礎轉換為生產戰爭必需品的戰時體制；但如今持續地削減國防預算，若美陸發生衝突，美國不但無法快速轉換至戰時體制；甚至，美國造船業的萎縮，讓美海軍無法與大陸海軍匹敵。

報導中指出，日前50名民主黨議員聯名上書總統拜登，呼籲將現有千億美元國防預算，挪用於其他國內外議題之上，如外交、人道主義與公共衛生計畫。這不是國會首次喊出類似提案，早在2020年，參議院就曾有削減國防預算10%的提案過，只不過最終沒有通過表決。

魏特曼認為，當時簽署法案的人都應該了解其決定影響有多深遠，並深入了解美國當前受到中國大陸威脅的實際狀況。

無獨有偶，參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward Markey），與民主黨籍加州聯邦眾議員肯納（Ro Khanna），26日提案停止新型洲際彈道飛彈的研發，以在接下來數年節省960億美元(約新台幣2.76兆元)。

2020年9月，空軍與諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）簽下133億美元(約新台幣3,826.41億元)合約，研發新型洲際彈道飛彈以取代老舊的義勇兵3型。馬基與肯納主張，暫停該計畫可將相關資金挪於新冠肺炎疫苗的研發，甚至更了解新興傳染病。

這項提案獲得民主黨與共和黨議員的迴響；包括參議員范霍倫（Chris Van Hollen）、佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）、民主黨參議員默克利（Jeff Merkley），以及共和黨華盛頓州眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）、議員巴巴拉李（Barbara Lee）、眾議員馬克（Mark Pocan）與麻州眾議員普瑞斯利（Ayanna Pressley）。

事實上，自從民主黨贏得白宮與參眾議以來，戰略核三角一直是民主黨的熱門話題。防長奧斯汀(Lloyd Austin)與副部長希克斯(Kathleen Hicks)雖不約而同的表示支持戰略核三角現代化，卻從未背書任何具體計畫或時間表。

談到國防預算刪減時，魏特曼認為由於白宮、國會都由民主黨控制，想要避免預算刪減無可避免要抓住民主黨內試圖發揮影響力的議員，這就是民主政治的一部分。

報導則表示，雖然大規模削減國防預算不太可能，但是2022年的國防預算恐怕只能與2021年預算相同；考量到通貨膨脹，意味著國防預算產生實質萎縮，並降低國防部購買力下降而優先事項的排列順序也必須改變。

特別是海軍預算，無論5月公布的國防預算最終總額為何，海軍預算都將受到特別的關注。希克斯已表態，國防部將置重點於造船計畫，特別是海軍重鎮南維吉尼亞。

魏特曼警告，大陸海軍現代化已有數年之久，現有船隻數量已超越美國；儘管美國始終認為無需擔心，美方在船艦的質量享有優勢。但真相是，大陸已能兼顧數量與質量。

此外，雖然仍未通過實戰的考驗，但北京已具備船舶快速修理與維持能力；而大陸造船與維修能力兼具規模與廣度，同樣也為持續老化的美國船廠帶來沉重壓力。更何況，後者在承平時期的工作量已達臨界點。

因此，魏特曼警告美國若與大陸發生衝突，二戰時期的經驗恐怕無法複製。美國無法像過去一樣利用龐大的工業基礎，快速將國內工廠轉換為生產戰爭必需品的基地。更進一步地說，如果衝突長期化，大陸維修與造船能力都能持續發揮作用，但美國相關能力卻相當有限。

魏特曼建議，政府應該與私人造船廠展開合作，以突破前述困境。目前美海軍急於調整為期20年、斥資210億美元的計畫，以振興國內公共造船廠。由於修船能量不足，美海軍艦艇與潛艦不是排隊待修，就是延後下水，使得美方有意改革以加速相關流程。

魏特曼認為，如果沒法讓公共船廠維持修船與造船能量，可轉向提升民間船廠能力。特別是當公共船廠正在進行維修任務時，實在無法容納多餘艦隻。這時提升民間船廠能力，就能解決待修船隻塞車的問題。

然而，相關工作勢必花費大量金錢，這意味著海軍需要更多的資金投入，也讓陸軍與空軍預算遭到排擠。目前參謀首長聯席會議主席麥利(Mark Milley)認同這種做法，投資大量預算在海軍身上，從而讓其他軍種感到痛苦。

魏特曼希望民主黨議員能支持這項構想。他強調，如果民主黨真的將印太區當一回事，造船、維修就成為無法迴避的問題。海軍必須快速重整艦隊資源，將艦艇送到印太區，還需要造艦與維修艦艇的能力。

他承認，一旦談到預算，就需要考慮如何部署美軍，以及未來該把錢投資在哪裡。如何妥善分配預算給各軍種，又能兼顧戰略核三角的現代化，不但是五角大廈最具挑戰的任務，也是國會無法迴避的問題。

(中時新聞網)