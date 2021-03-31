台隆集團力挺體育運動不遺餘力，今年70週年旗下冰品品牌「百吉」首度跨界聯名「樂天桃猿棒球隊」推出聯名新冰品白桃口味，台隆集團董事長黃教漳並將在4月4日樂天桃猿與富邦悍將的賽前開球儀式擔任投手，與打擊手百吉冰品吉祥物布丁公仔率300員工為樂天桃猿隊助陣。

台隆集團指出，「百吉」棒棒冰與「樂天桃猿」棒球隊聯手跨界合作，有多項機緣的巧合，如「百吉」冰品的製造工廠與「樂天桃猿」棒球隊主場同在桃園；棒棒冰的外型看起來如同棒球球棒，此外「樂天」日本總部設在東急集團大樓，東急、樂天亦於2020年共同成立公司合作新業務，台隆與東急集團合作關係密切，並於去年正式取得日本TOKYU HANDS授權商標，三方在台日兩地有相當密切交流及合作。

全球疫情趨緩，台隆鼓勵民眾走出戶外享受熱情棒球，除號召集團員工到場同樂，更準備5,000支首次亮相的聯名白桃棒棒冰送給當日入場的大小朋友，一起燃燒野球魂！

(工商 )