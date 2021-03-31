櫃買中心31日表示，安格科技（6684）已在31日送件申請初次申請股票櫃檯買賣，產業別是半導體業。

根據櫃買中心資料顯示，安格科技成立於2010年10月間，董事長胡漢良，主要產品是各式多媒體視訊轉換控制晶片、矽智財等，送件時資本額為2億1,411萬元，主辦券商是福邦證券。

安格科技2020年財報業績，營收3億4,382萬元，稅前盈餘5,019萬元，稅後盈餘4,092萬元，每股稅後盈餘2.0元。

(工商 )