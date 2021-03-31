安格科技31日申請上櫃案 13:502021/03/31 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心31日表示，安格科技（6684）已在31日送件申請初次申請股票櫃檯買賣，產業別是半導體業。 根據櫃買中心資料顯示，安格科技成立於2010年10月間，董事長胡漢良，主要產品是各式多媒體視訊轉換控制晶片、矽智財等，送件時資本額為2億1,411萬元，主辦券商是福邦證券。 安格科技2020年財報業績，營收3億4,382萬元，稅前盈餘5,019萬元，稅後盈餘4,092萬元，每股稅後盈餘2.0元。 今年首家申請上櫃案 凌陽創新3／24申請上櫃案 東元配息1.15元 20年新高 (工商 ) #安格 #櫃買中心 #科技 #申請上櫃案 #送件申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》疫苗威猛 生醫股活跳跳 10:172021/03/24 財經 《光電股》光磊Q1漲價 盼私募案讓日亞化助力 16:312021/03/24 財經 《盤中解析》台積驚慌 萬六告急 11:252021/03/24 財經 竹縣指標危老重建案 3／24動土 17:522021/03/24 區域情報-新竹 台積電旗下采鈺科技3／23申請登錄興櫃股票 09:322021/03/24 財經 英特爾蓋新廠搶單 台積電暴跌3％摔至571元 09:072021/03/24 財經 苗縣違反水保案件總量降 3鄉鎮違規比率上升列警示 14:382021/03/24 寶島 被動新兵報到 臺慶科4月下旬掛牌 14:422021/03/24 財經 《電機股》東元擬配息1.15元 新莊廠開發案冠德獲選 07:442021/03/24 財經 竹縣指標危老重建案開工 改善市容提升居住安全 15:492021/03/24 寶島 富邦併了日盛金 收購到合併 最快八個月完成 04:102021/03/24 財經要聞 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 陸官媒轟「紙上造車」 3大電動車倒地 - 財經 劉德音示警晶片重複下單 台積電跌9元力積電跌逾2％ 分析師這樣看 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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