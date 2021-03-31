高雄愛河驚見男浮屍 警方封鎖現場釐清死因 13:572021/03/31 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄地方法院旁的愛河畔31日中午發現一具男浮屍在水面上載浮載沉，警方接獲報案後，立即封鎖現場，並將男屍打撈上岸。（洪浩軒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄地方法院旁的愛河畔31日中午發現一具男浮屍在水面上載浮載沉，警方接獲報案後，立即封鎖現場，並將男屍打撈上岸。（洪浩軒攝） 高雄地方法院旁的愛河畔31日中午發現一具男浮屍在水面上載浮載沉，警方接獲報案後，立即封鎖現場，並將男屍打撈上岸，但屍體僵硬，已經明顯死亡，詳細死因仍待後續警方調查後才能釐清。 台東新蘭漁港驚見死亡弗氏海豚 海巡協助送回研究 女神約會中1／Selina深夜嗑鍋會鮮肉 Hebe熱舞助興 (中時 ) #浮屍 #封鎖 #現場 #警方 #愛河 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 警官露營偷拍人妻淋浴辯「以為是我老婆」 法官打臉下場曝光 12:202021/03/24 社會 驚悚畫面曝 卓蘭貨車追撞自行車 8旬翁彈飛摔地傷重不治 14:552021/03/24 社會 侵入型住宅竊盜比照重大刑案偵辦 苗縣長頒獎表揚 16:382021/03/24 寶島 蘇花遊覽車撞山6死 駕駛罪嫌重大100萬元交保 17:082021/03/24 社會 新北特斯拉自駕闖紅燈 撞翻3機車釀5傷 04:102021/03/24 地方新聞 30歲單身男嘆沒車沒房好失敗 網見存款暴動：根本贏了 09:312021/03/24 生活 看尪手機驚見一堆愛心符號 妻綠光罩頂：不是傳給我 16:482021/03/24 生活 美科羅拉多超市槍擊案 至少10死 04:102021/03/24 國際大事 冰糖搗碎當安毒賣 男逃過販毒反依詐欺罪起訴 16:142021/03/24 社會 桃園保大出門巡邏 逮捕12條通緝男 17:252021/03/24 寶島 主嫌開8站網路簽賭 基警破獲下注金額達3億 12:162021/03/24 社會 社會熱門新聞 喝花雕雞睡著 彰化男驚醒見命根子不見 女友冷回：沖馬桶了 - 社會 台塑六輕協理宿舍輕生 發現時已出現屍斑 - 社會 熟女房東變女友 吃素念經愛穿丁字褲 網笑翻：射即是空 - 社會 彰化男遭女友狠剪命根 醫曝現況：剩1.5公分 - 社會 陸人妻洞房夜狂衝廁所 尪推門見驚人一幕狂吐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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