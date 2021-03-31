高雄地方法院旁的愛河畔31日中午發現一具男浮屍在水面上載浮載沉，警方接獲報案後，立即封鎖現場，並將男屍打撈上岸。（洪浩軒攝）
高雄地方法院旁的愛河畔31日中午發現一具男浮屍在水面上載浮載沉，警方接獲報案後，立即封鎖現場，並將男屍打撈上岸。（洪浩軒攝）

高雄地方法院旁的愛河畔31日中午發現一具男浮屍在水面上載浮載沉，警方接獲報案後，立即封鎖現場，並將男屍打撈上岸，但屍體僵硬，已經明顯死亡，詳細死因仍待後續警方調查後才能釐清。

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(中時 )

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