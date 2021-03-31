長榮航空及長榮航勤獲得國際航空運輸協會(IATA)醫藥冷鏈運輸國際認證(CEIV Pharma)，此項認證涵蓋長榮航空及其在桃園國際機場地面服務及空中運輸業務，是台灣唯一同時也是目前全球少數空地勤業務同時獲得此項認證的航空公司，成為全球醫藥冷鏈運輸業務一條龍式服務的主要領導者之一。

長榮航空及長榮航勤近年導入藥品冷鏈運輸業務後，年均成長率達30％，因看好未來市場，在桃園國際機場公司大力協助下，向IATA提出CEIV Pharma認證，聯手爭取更大的冷鏈商機，經過逐項檢查標準作業流程的嚴格審核，於今年3月底陸續通過獲得證書。

長榮航空表示，多年來均有從事尖端高科技及醫療用品運輸業務，具有豐富的經驗，從運送條件須符合避震、恆溫的晶圓產品，至極低溫-80°C疫苗，皆具備溫控貨物運輸及儲放能力；此次長榮航空獲得醫藥冷鏈運輸國際認證，更加證明長榮航空冷鏈運輸已達國際最高標準的專業能力，可以提供貨主安全、可靠、高穩定度及時效掌握的保證。

長榮航勤2018年已經開始積極布局現代化醫藥品冷鏈物流市場，建構醫藥品等冷鏈貨物之機場地面各項作業能力，此次取得醫藥冷鏈運輸國際認證，成為台灣唯一獲得此項認證地勤公司，是長榮航勤重要的里程碑；不僅代表冷鏈運送作業獲得國際上的肯定，亦象徵追求高品質作業的決心，未來不但持續服務長榮航空的冷鏈運輸，業務範圍也將擴及至全球航空公司運送來台在桃園國際機場的冷鏈服務，讓台灣的冷鏈地面作業與國際接軌。

長榮航空與長榮航勤特別重視醫藥冷鏈運輸的風險評估與管理，無論在運送前的場站能量分析評估、人員訓練、處理程序等皆有完善規劃，且藥品在運送過程均全程監控並優先作業，並需確保貨物品質無論在空中運輸及機場地面運送過程，都能嚴格控管不受到環境溫度差異干擾，在認證過程中深獲IATA肯定。

長榮航空貨運方面的運能，除了以777F貨機載貨外，也充分運用777-300ER、787、A330-300等中長程機隊機腹載貨的優異性，提供各式貨品及冷鏈運輸的全方位服務。

在疫情期間為因應COVID-19疫苗嚴苛溫控運送條件，另設有專案小組，自2020年起擴大與國內、外多家溫控載具供應商合作，提供冷藏、低溫、極低溫等各式的運輸服務，最低溫的溫控載具甚至可以在無須乾冰使用情況下，利用物理化學反應特性，可將疫苗保存在-80°C 且最長達144小時，並結合監控裝備追蹤運送產品的溫溼度，提供安全、多元、便捷、迅速的COVID-19疫苗運送服務。

(中時 )