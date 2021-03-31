Google宣布，Google Maps推出超過100項採用AI的改善項目，包括以實景在室內導航、在Maps提供當地天氣與空氣品質資訊、導航時提供環保路線選項等。

Google Maps在各城市陸續推出以街景實景來協助行人辨別方向、導航，這項技術會透過AI掃描數百億張的街景服務圖片來掌握使用者的方向，有助瞭解建築物內物體的精確高度和位置，因此Google Maps現在可以在一些難以導航的室內使用「實景」功能，像是機場、大眾運輸站和購物中心。

Google表示，若要搭乘飛機或火車，「實景」功能可協助使用者找到最近的電梯和手扶梯、登機門、月台、行李領取處、報到櫃台、售票處、洗手間、自動提款機等設施，箭頭和隨附的路線會指引正確的方向，若要在購物中心取貨，也可以使用這項功能查看商店所在樓層及如何前往，現在起在芝加哥、長島、洛杉磯、紐瓦克、舊金山、聖荷西和西雅圖的許多購物中心內，皆可透過Android和iOS使用室內「實景」功能，數個月後也會在東京和蘇黎世的特定機場、購物中心和大眾運輸站中推出，日後會推行至更多城市。

而在天氣資訊與空氣品質方面，Google表示，已與天氣資訊公司與天氣資訊單位如The Weather Company、AirNow.gov、中央汙染控制局等合作夥伴合作，使用者可以Google Maps內建新的氣象圖層，查看目前和預測的溫度與天氣狀況，而新的空氣品質圖層會顯示空氣的健康（或不健康）程度，對過敏體質者特別實用，未來幾個月內，氣象圖層會開始在全球的Android和iOS裝置上推出，而空氣品質圖層則在澳洲、印度和美國提供，日後還會新增這項服務到更多國家/地區。

至於在導航路徑規劃上，Google表示借助美國能源部國家可再生能源實驗室（the U.S. Department of Energy’s National Renewable Energy Lab）的分析，打造新的路線模型，此模型可根據道路傾斜和交通堵塞等因素調整，如果降低燃油消耗的最低碳足跡路線和最快路線的預計到達時間大致相同時，Google Maps就會以最低碳足跡做為預設路線，若採用環保路線可大幅加快預計到達時間，則讓使用者選擇，若要一律採用最快路線，只要在「設定」中調整偏好設定即可。環保路線會在今年稍晚會在美國的Android和iOS裝置上推出，日後將會推展至全球。

另外，世界各地的許多城市都設立了低排放區 (也就是限制污染車輛的區域，例如某些柴油車或附有特定排放標誌的汽車)，低排放區快訊會在今年六月於德國、荷蘭、法國、西班牙和英國的Android和iOS裝置上推出，日後會新增至更多國家/地區。

(工商 )