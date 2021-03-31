根據路透31日（周三）取得的專家小組會議文件顯示，石油輸出國家組織與盟友組成的OPEC+擔憂，由於新冠病毒全球感染人數不減反增，加上所採取的封鎖措施導致前景更不明朗，可能影響石油需求復甦。

由專家組成的聯合技術委員會於本周二開會，為周四的部長級會議預作準備。據悉，該委員會指出，「儘管經濟合作暨發展組織（OECD）商業庫存持續去化，但仍高於2015～2019年均值，此外市場結構普遍存在波動，也反映市況的脆弱。」

(工商 )