台中捷運歷經斷軸事件停擺，於3月25日復駛試營運，對此台中市長盧秀燕百感交集，對期待已久的在地民眾來說，更是全新的交通體驗。精神科醫師沈政男在搭乘中捷後，以23字犀利總結感想，並建議中捷該向北捷學習了。

沈政男昨首次搭乘台中捷運轉高鐵，到台北上學，他在個人臉書發文分享中捷的搭乘經驗。他認為，「台中的鄉下感被這時髦都市運輸工具，襯映得無所遁形。」他直言，搭中捷的人穿著太土，走路太慢，沒什麼人滑手機，都在看風景，也不曉得手扶梯靠邊站，他建議中捷應該辦一個台北捷運搭乘標竿學習之旅。

中捷搭乘分享文一出，底下網友各有不同意見，「這是反諷，還是台北觀點看天下」、「文化的差異，一種現象，沒有好壞」，還有自稱土台北的人說，他上電梯一定靠左站，質疑電梯為何要靠邊站？運行中的電梯不宜行走，趕時間的人類請跑樓梯吧！

也有人大讚醫師觀察犀利，應該是在反諷台北人的冷漠與匆忙。在地人則氣定神閒地說，「反而喜歡這樣的感覺，這就是台中」。

台中是繼台北、高雄、桃園之後，第4個擁有捷運的城市，事實上，中捷和北捷有密切的關係。民國97年中捷運綠線動工前，交通部、台中市政府及台北市政府曾簽訂建設與營運三方協議書，中捷的工程由北市府捷運工程局接辦。據了解，今年北捷已成立25年，中捷公司也延攬不少來自北捷的人才。

(中時新聞網)