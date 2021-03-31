台中、苗栗地區即將於下週開始面臨限水政策，立法委員楊瓊瓔今（31）日在立法院經濟委員會向經濟部長王美花提出質疑，苗栗、台中平常都要水源給鄰近地區使用，結果現在中央要限水，卻優先停台中、苗栗，讓居民情何以堪，中部地區居民淪為次等公民。

楊瓊瓔也擔心連兩日停水，大台中地區67家醫院、58家洗腎中心的醫療用水要怎麼辦？王美花竟然回應，要調派消防單位用消防車供水，讓楊瓊瓔怒批「奇扯無比」，最近清明掃墓已經讓消防弟兄人仰馬翻還要加重負擔，消防水還能作為醫療用水？

為減少民眾用水衝擊，楊瓊瓔也向王美花爭取將停水措施改為「供4停1」，並以2003年台北為例，當時因乾旱停水長達54天而施行「供5停1」依樣達到節水效率，無奈王美花仍堅持原案。

雖然中央有權限管制水，但卻未見任何後續配套措施，楊瓊瓔擔憂台中的醫院會因停水措施衝擊病患用水，尤其洗腎中心影響更劇！經濟部卻推說已協調消防單位協助送水，卻未考量時值清明時節掃墓燒金紙導致地方火災頻繁，打火要務是平常的好幾倍，消防人員疲於奔命，人手不足如何能確保醫療院所緊急用水調度？

此次限水預期對許多行業將產生衝擊，王美花卻回應因還未停水未預見受影響的狀況無從評估，加上台中原先只分配1台高科技行動淨水設施Qwater，經楊瓊瓔委員與台中市長盧秀燕強力爭取後終得增加至10台，但經濟部官員回應仍須等到5月中之後才設置完成，經濟部即將於4/6對台中施行限水政策，中央卻需居民等待一個多月才完成設置，對於中央僅宣布停水後沒有任何積極作為，所有問題丟給地方政府，對於中部居民來說情何以堪。

(中時新聞網)