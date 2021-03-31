南韓人氣男團OnlyOneOf，即將在下個月推出全新單曲《libidO》，讓粉絲們相當期待。自2019年出道以來，總是以「長髮遮眼」的人氣成員Junji(金俊炯)，近日上綜藝節目宣傳時，罕見撥開瀏海露出臉蛋，「真實面貌」也引起網友熱烈討論。

OnlyOneOf繼去年8月推出單曲《a sOng Of ice & fire》後，也即將於4月8日推出全新單曲《libidO》，並在本月28日率先釋出預告MV，影片一開始便脫掉上衣露出結實的腹肌，曖昧的撫摸其中一人的臉龐與肩膀，在浴室裡大談男團禁忌之戀，挑戰粉絲們的視覺感官，成功引發話題。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

近日，OnlyOneOf中的人氣成員KB(申揆彬)及Junji，也受邀登上知名綜藝節目《什麼都能問》(무엇이든 물어보살)，為新歌宣傳。而一直以來都用瀏海遮住半張臉的Junji，在節目中表示，他為了保持神祕感及吸引大眾注意，只能露出嘴唇，這樣的造型不僅看不清前面的路，也從來都不知道與他打招呼的是誰，全都得仰賴成員的幫忙，就連在舞台上的表演，也只能看著地面，靠經驗跟感覺來抓取鏡頭，令兩位主持人相當驚訝，直呼「不簡單」。

Junji也在主持人徐章勳的要求下，罕見的撥開超長瀏海，沒想到他不僅擁有一雙電眼，鼻子也十分挺拔，加上櫻桃紅唇與靦腆笑容，讓網友們看到影片後紛紛大讚「Junji其實很帥耶」、「明明露出臉也相當有魅力」、「笑容真是迷死人」，人氣意外攀升。

(中時新聞網)