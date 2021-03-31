7分鐘也等不了!? 顧客竟對米糕名店怒砸椅│中視新聞 20210330

彰化一名江姓男子日前酒後與家人一同前往員林有名的米糕店用餐，但現場生意興隆，江男才等了7分鐘，但卻以為自己等候了半小時，氣的向店家算帳，還朝老闆與老闆娘砸鐵椅。警方獲報後，依社會秩序維護法將其送辦。

據了解，28日晚間，46歲的江姓男子前往彰化員林一間知名的米糕店消費，而當日現場客人數量眾多，等候時間稍長，江姓男子才填畫完菜單在座位上等候了7分鐘，隨即耐心盡失，以為自己等了半小時，拿起椅子動粗。

透過店家的監視器畫面可見，一名穿著Burberry上衣的江姓男子於晚間6時5分踏入米糕店，7分時將點餐單交付店家，14分時則，不悅的將鐵椅踢倒在地板上，接著一個單手舉起椅子，直接朝背對正在製作餐點的員工身後甩去，一名面對江男正在送餐的男員工躲過飛椅，另外兩名背對的員工則狠狠被椅子砸中，在背部留下了大片的紅腫以及瘀青，店家當下氣得立刻報警。

對此，江姓男子氣憤的指控店家，「我坐在這半小時，餐都沒來，別人的都先來」、「別人卡大牌嗎？我不較很小漢，我跟你說我坐半小時了你知道嗎」；但店家調閱監視器，卻發現江男其實只等待了7分鐘，並強調，均遵照顧客點餐順序出餐，並無缺失。警方到場後，依社會秩序維護法把江姓男子移送。

(中時新聞網)