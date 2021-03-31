新冠肺炎（COVID-19）疫情退卻未見曙光，COMPUTEX（台北國際電腦展）共同主辦單位中華民國對外貿易發展協會與台北市電腦商業同業公會共同決議，今年COMPUTEX 2021僅以線上形式舉辦，取消實體展覽。

COMPUTEX主辦單位在2月份原先決議，今年COMPUTEX 2021將首度以線上＋線下的形式舉辦，推出虛實整合（Online-Merge-Offline，OMO）展覽平台—「COMPUTEX 2021 Hybrid」，以「實體展」與「#COMPUTEXVirtual線上展」結合的創新模式，賦予高精準度的參展及觀展體驗，並同場加映「#InnoVEXVirtual線上展」。而實體展覽，則預計在6月1日至4日在台北南港展覽館舉行，不過根據主辦單位最新決議，今年COMPUTEX 2021實體展覽已確定取消，僅存線上展覽形式。

COMPUTEX主辦單位指出，今年緊急宣布取消COMPUTEX實體展覽的是因「新冠肺炎COVID-19 疫情持續肆虐全球，基於海外參展商、國際買主及媒體因邊境管制恐無法如期來臺」所製，因此COMPUTEX共同主辦單位中華民國對外貿易發展協會與台北市電腦商業同業公會共同決議，COMPUTEX 2021以線上展形式辦理，原定於6月1日至4日實體展覽取消舉行。

新冠肺炎疫情於2019年底爆發，影響2020年一整年的線下實體活動，諸多展覽都受到衝擊無法舉辦，包含MWC、E3，蘋果（Apple）、Facebook、微軟(Microsoft)以及Google的開發者大會也都改以線上方式舉行。而COMPUTEX在去年先從6月改期至9月，之後又因疫情嚴峻宣布取消，再加上未有線上展覽的替代方式，損失難以估計。今年COMPUTEX則有幸還有線上方案可替代。

(科技)