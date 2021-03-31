小甜甜目前懷胎6個月，渾身散發母愛。（嬰兒與母親雜誌提供）

小甜甜（張可昀）與圈外男友「宋先生」交往快1年閃婚，目前懷孕女兒「米苔目」6個月，她目前主持《女人戰起來》、《奇幻的旅程》兩個節目，懷孕後期也將先請假休息，產後再回歸主持。日前她接受《嬰兒與母親》雜誌訪問，聊起懷孕初期體重的確有增加，小甜甜不忘自虧「眼睛間距有變開」，不過她原先愛吃炸肉排，現在一吃就想吐，倒是蔬菜都ok，她無奈說「米苔目應該很養生，就像糾察隊」。

本身很喜歡小孩的小甜甜，原希望先結婚再有小孩，跟男友都會避孕，萬萬沒想到還是中獎。因她生理期不規律，加上出外景需玩水，因此常吃延經藥或催經藥，但這次吃藥3到5天月經仍沒來，她才請男友幫買驗孕棒，竟然出現2條線，前後總共驗了6次孕，她才相信真的「中了」。男友得知後也很開心，下班後更打電話開擴音告訴父母，聽見男友爸爸開心說「恭喜！早生貴子！」

渾身綜藝魂的小甜甜，有朋友建議她多聽古典樂當胎教，但她聽了想睡覺，仍喜歡聽嘻哈饒舌，每天聽「幹大事、起大厝」認為開心最重要。好閨蜜王宇婕也已預定當乾媽，王宇婕更「警告」小甜甜不能教米苔目英文，原來過去她倆一起出國，小甜甜原想說「I am thirsty（我口渴了）」竟說成「I am dirty（我很髒）」鬧笑話，小甜甜無奈說「宇婕怕我亂教米苔目英文，她說以後由她來教。」

婚後小甜甜和老公夫妻倆會一起存小孩的教育基金，在家庭理財上採公平AA制，與老公一人出一半共同的生活開銷，個人要買的東西則自己出。老公比小甜甜有理財觀念，小甜甜也笑著說：「我以前很愛看直播亂買東西。買到老公還上線跟直播主說：『不要再讓她買了！家裡都堆不下了！』」這讓小甜甜覺得很丟臉，一度還氣到封鎖老公好幾天。不過有了小孩以後，她也變得比較理性，比較不會再「手刀」狂買自己的衣服，而是比較會想買小孩的東西。

自幼被父母遺棄、由爺爺奶奶帶大的小甜甜，渴望擁有家的感覺，現在的她感受滿滿幸福，也笑說「沒想過我的身份證配偶欄，真的有人名在裡面！」她希望藉由自身經驗，鼓勵還在尋覓幸福的人「要相信自己，每個人都有幸福的權利，我們無法選擇出生，但可以靠努力改變人生，創造自己的完整家庭，成為人生勝利組」，她也希望能傳承爺爺奶奶隔代教養的智慧，當一個慈祥的好媽媽；演藝事業上，也希望能挑戰更多不同的角色。

小甜甜接受雜誌訪問，分享懷孕喜悅。（嬰兒與母親雜誌提供）

(中時 )