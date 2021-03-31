「珍愛藻礁公投連署」逾70萬份連署日前送交中選會，藻礁公投推動聯盟決議今日（31）領銜人潘忠政與農委會主委陳吉仲，上午11時於農委會會面。潘強調，只要是在公投主文原則下什麼都能談，而民進黨副秘書長林飛帆稍早也不發一語低頭走進農委會。消息一出，網友湧入粉專，呼籲潘千萬別被蔡政府摸頭；有人更氣憤認為自己被出賣了，表示一定會去投下公投反對票。

在經歷125場護藻礁記者會後，潘忠政與陳吉仲於今日上午11時會面商討藻礁議題。潘會前向媒體說明，陳3月23日發訊息給自己希望能有會面的機會，公投推動聯盟內部的決策委員會決議將在今日和陳見面，今天只要是在公投主文原則下什麼都可以談，這次對陳釋出善意也表示肯定。

談到連署期間「被摸頭」的爭議，潘忠政坦言是自己太粗率，那時已有50萬份連署書，但還是用過網和陳吉仲的私人情誼來做決定；一路以來陳也是重要的溝通角色，但也被聯盟內部提醒，這時和陳碰面會招來一些不必要的聲音，並不恰當，因此決定將連署書送到中選會之後再來開啟溝通，「現在就是釐清真相的時機，也期待可以召開聽證會把問題釐清。」

消息一出，網友反應熱烈，紛紛湧入臉書粉絲專頁「珍愛桃園藻礁」表示：「不要被陳吉仲搞臭了」、「有陳吉仲就不行，囂張陳」、「堅持！不要被摸頭，公投決勝負」、「何必談，直球對決，公投吧！」「我們人民就是要公投？請政府尊重民意？」「感覺好像要被摸頭了」、「聽聞潘忠政先生欲與陳吉仲會談，覺得有被出賣的感覺，請撤回本人的連署書！」「潘老師你別天真了！」「只有公投成功才能永存藻礁，不應和政府會談。重點在於要準備資料準備以後辯論用」、「感覺被騙了！我決定要去投下反對票！」

(中時新聞網)