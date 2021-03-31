持續受到市場矚目的富邦越南(00885)ETF，由於投資人看好越南具備獨特的競爭優勢，成長性極佳，上週募集完成，已獲金管會核准成立。該ETF追蹤的富時越南30指數，其成分股精選潛力產業，並從其中選取外資持股尚未達上限的股票，受惠資金點火所帶動的漲勢。

富邦越南(00885)ETF經理人楊貽甯表示，2021開年，隨著新冠疫苗陸續施打降低市場風險，加上各國財政及寬鬆政策落實之下，多數股市早已大幅反彈，截至上周五(26日)止，富時越南30指數自去年3/24低點反彈累計總報酬達82.5%，除了打敗胡志明證交所指數的76.3%外，更是大幅領先東協五國的股市表現，也因此持續吸引投資者的青睞。

觀察富時越南30指數近5年各季度表現，楊貽甯認為，第二季行情將起跑，目前確實是提前佈局越南股市的好時機。依歷史經驗，第二季各月份(4~6月)的5年平均報酬率為4.8%。第三季進入消費旺季，近5年季平均報酬率達6.2%，居各季度之冠，第二季~第三季亦是所有季度中，各月份的5年平均報酬率皆為正數的季度。

富邦越南(00885)為台灣首檔越南ETF，是採取被動式投資，相較主動式基金具備四大利基，第一，成本便宜，經理費0.99%+保管費0.23%，約是主動式基金一半而已，券商下單的手續費更是遠低於主動式基金，成本低就是贏在投資的起跑點；第二，變現性高，上市後於次級市場交易即可於交易日後兩個營業日收到價金，相較主動式基金變現性更佳；第三，投組透明，發行公司每日公布ETF所有持股明細，投資組合更為透明且公開，投資人隨時可查詢；第四，交易便利，買賣規則如同股票，有證券戶即可在ETF交易時段進行買賣。

(時報資訊)