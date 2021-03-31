台灣進入5G第二年，電信業者持續力拚5G內容創造價值，並透過跨業整合，盼可打造出所謂的殺手級應用，讓用戶甘願升級5G，亞太電(3682)今(31)日宣布啟動電信業與新創圈跨界的新創生態圈，推出「Gt智慧生活無限圈」大平台，為台灣電信業首發，不僅成為培育新創的最強後盾，同時善用電信核心優勢，協助落地營運、實現商業應用。

亞太電「Gt智慧生活無限圈」大平台應用涵蓋8大類別，數十個新創團隊加入，預計於第二季起陸續推出全新加值服務，透過「建生態」、「引新創」及「創需求」三線並進，共創5G新商機。

亞太電表示，5G時代聚焦應用服務發展，告別單打獨鬥的局面，唯有跨類別、跨產業合作才能突破重圍，所謂生態系就是亞太電透過T2B2C的商業模式，鎖定具備科技創新能力的新創(T,科技)，協助企業(B,企業)發展創新的服務或產品，進而搶攻消費市場(C,用戶)。

「Gt智慧生活無限圈」大平台合作夥伴，鎖定具市場性、發展性的新創公司，聚焦新科技應用，擁有POB商業驗證能力，並提供連網科技服務的團隊；未來各路夥伴，將憑藉亞太電多元通路、資通訊技術、垂直領域整合、行銷資源等核心優勢，讓新科技協助極具潛力的台灣新創生態夥伴共同攜手打國際盃。

5G時代內容至上，亞太電於去年10月正式啟動5G服務，導入多項新科技，鎖定影音串流、AR、VR等5G應用，5G開台至今，Gt TV用戶數大幅成長5成、觀影流量飆升2.5倍，備受用戶喜愛。

電信業在5G持續透過結盟方式打群架，龍頭中華電(2412)也是主打「廣結盟」策略，有和電商、金融等領域合作，由中華電(2412)提供傳輸優勢，其餘產業各自發揮長處，創造出最大經濟效應，發揮綜效。

(時報資訊)