苗栗縣愛（eye）眼健康眼科巡迴醫療活動，即日起前往12個鄉鎮，共辦理14場巡迴眼底鏡篩檢服務，民眾就近看眼科顧好靈魂之窗。（巫靜婷攝）

苗栗縣衛生局與縣內眼科醫療院所合作，3月31日啟動苗栗縣愛（eye）眼健康眼科巡迴醫療活動。（巫靜婷攝）

年長者罹患慢性疾病常引發眼睛病變，苗栗縣政府衛生局指出，全縣共有104家收治慢性疾病的醫療院所，卻僅有12家眼科醫療單位，且多集中分布於4鎮市，其他鄉鎮缺乏眼科資源，民眾就醫很不便。苗栗縣政府與眼科醫師群合作，即日起展開眼科巡迴醫療服務，3月31日在西湖鄉啟航。

苗栗縣65歲以上老年人口逾9萬6000人，占全縣人口17.3％，衛生局保健科指出，年長者慢性病常引發眼睛病變，例如白內障、黃斑部退化、視網膜病變等，嚴重會導致失明。副縣長鄧桂菊表示，長輩常認為看醫生很麻煩，疏忽對眼睛的照顧，衛生局與縣內眼科醫師群合作，方便民眾就近檢查治療。

衛生局長張蕊仙指出，苗栗縣2020年糖尿病且用藥之人口數達3萬4400人，但2020年上半年度卻僅有8696人完成眼底鏡檢查，受檢率25.28％，低於全國平均28.51％，由於縣內眼科資源僅分布於苗栗市、頭份、竹南、苑裡，其他14個鄉鎮無眼科資源，藉由眼科巡迴醫療活動，能給鄉親更好的照顧。

苗栗縣愛（eye）眼健康眼科巡迴醫療活動，今年規畫至12個鄉鎮，預計辦理14場巡迴眼底鏡篩檢服務，衛生局也邀請竹苗眼科及陳晟康眼科醫師群至西湖、南庄、獅潭、造橋、後龍等衛生所支援視力篩檢。另外，大湖及卓蘭衛生所，每月固定開設眼科門診服務，歡迎鄉親多利用。

部立苗栗醫院副院長林彥雄表示，長者對眼睛的需求高，巡迴醫療可補齊偏鄉眼科醫療服務的不足，尤其糖尿病等慢性疾病盛行於年長者，糖尿病併發症中「視網膜病變」，不治療最終可能導致失明，早期發現治療，能夠獲得改善。

(中時 )