新北市衛生局29歲朱姓女技佐去年10月接種流感疫苗，2天後稱疫苗不良反應請假，一請就是5個月，期間薪水照領、加上年終獎金換算實領至少20萬元，卻有同事撞見她在請假期間出遊、逛街，消息在衛生局內部傳開；對此衛生局回應，已協助朱女通報疫苗不良反應，她確實有提出相關醫囑證明，其延長病假也是依公務員相關規定核給。

據了解，朱女前年底考上普考後分發至新北市衛生局，業務範圍是公文及陳情管考，由於請假至今5個多月，職務與分機已暫由同事代理，但朱女住院期間多次被同事目擊在外遊蕩、逛街，見到同事後竟拔腿狂奔，詭異行為在衛生局內部傳開，眾人議論紛紛。

投訴人指出，朱女平時因工作態度不佳，同事多有微詞，未料她去年10月打完疫苗請假後，便已疫苗有不良反應為由，乾脆不再上班，請完病假、事假及休假後，由於疫苗不良事件認定仍未出爐、健康檢查也無異狀，她接著至其他醫院請到診斷證明，開始請延長病假。

對此衛生局回應，該員工去年自費接種流感疫苗後，隔2天表示因不良反應需請假，同仁立即幫她通報，全案也進入疫苗不良反應事件因應程序，並協助她申請預防接種受害救濟，結果將由中央判定，不過，她相關症狀已緩解、很快出院返家休養，至於後續繼續請延長病假，則是因其他因素，但診斷證明涉及個人隱私，不便透露。

至於朱姓女技佐請假5個多月照領薪水、年終獎金累計約20餘萬，衛生局回應，一切依公務員規定辦理。

依據公務人員請假規則，因重大傷病非短時間內所能治癒或因安胎有需休養者，可憑醫囑證明向機關長官申請延長病假，延長期間自第1次請延長病假之首日起算，2年內合併計算不得超過1年。

(中時 )