桃園市副市長高安邦31日上午主持「桃園市第22次抗旱應變會議」時表示，市府為有效運用水資源，將妥善規劃營建工地地下水回收再利用，請經發局盤點需水工業廠商名單，由都發局協助媒合用水資源取得；另請經發局加強宣導節水率未達7％的工業用水大戶符合節水規範，共同節水抗旱。關於桃三灌區1期稻作供灌作業，則請相關單位多加運用埤塘及河川取水，提高多元用水效益，以達到順利供灌及延緩石門水庫水量下降速度。

經濟部水利署北水局副局長郭耀程表示，桃園目前仍維持夜間10時至隔日6時減壓供水的黃燈，30日石門水庫蓄水率為38％，持續維持公共給水出水量管控在134萬噸以下，並因應今年第一期稻作預計3月底前完成整田作業，機動調整水庫供灌量，目前已節餘298萬噸水。

都發局長盧維屏表示，營建工地地下水每日平均出水量最高可達2,600噸，為有效利用水資源，都發局盤點全市約83處深開挖工地地下水回收再利用的情形，目前23處正在抽水中、13處已抽畢封井、25處無地下水可抽用、22處進行開挖作業中。另已與桃園市不動產開發同業公會協商，將由公會設置2噸水塔蓄水，供民眾次級用水使用。

水務局長劉振宇表示，桃三灌區1期稻作7,159公頃，插秧整田6,202公頃，至3月下旬計畫供水2,384萬噸，實際所需水量為2,050萬噸，除利用石門水庫供灌之外，也透過埤塘及河川多元取水方式，節省石門水庫供灌水量，並在桃管處加強灌溉管理下，已有效節水339萬噸水。另於新街溪、老街溪共設置6部抽水機支援取水供灌，每日約可提供6.912萬噸水量，預計至4月30日止可提供427.6萬噸水，可讓第一期稻作插秧整田供灌無虞。

體育局主秘張嘉平表示，有關公立游泳池及運動中心現階段節水措施，體育局已發函各游泳池管理單位及運動中心等場館業者，自即日起每月用水量1,000度以上游泳池業者，節水率由減量供水10％提升至20％。體育局管轄運動中心目前平均用水度數約每月1,642度，共節省約20％，其中桃園國民運動中心因泳池歲修未開放，減少用水度數約50％，均達到原先預期減低供水20％要求。

台灣自來水公司第二區管理處課長王興舜表示，二區處配合三區處受水測試，調配支援新竹水量，目前穩定支援新竹約20.8萬噸，目前因配合新竹頭前溪河川水，優先取用，以減少石門水庫出水，未來頭前溪減少至13萬噸以下，將持續測試以達最大量22.5萬噸為目標。

目前板新地區需水量約86萬噸，北水處支援板新地區最高已達81.6萬噸，再增加頂山腳加壓站、尖山加壓站等調度，合計已節省石門水庫約3,183.03萬噸，平均每日26.75萬噸水。另外，二區處也開放14處載水點，提供臨時售水服務，更積極抗旱整備，已累積節水率約5.89％，總節水量約1,164.61萬噸，展現良好的節水成效。

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