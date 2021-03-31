富邦金(2881)今舉行線上法說會，富邦金控2020年每股獲利連續12年居金控業之冠，子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券與富邦華一銀行稅後淨利創歷史新高。2020年富邦金全年稅後淨利903億元，較前一年同期成長54%，每股盈餘(EPS)8.54元。富邦金2020年總資產及淨值創新高，ROA為1.02%，ROE達13.17%。

在業務多元擴張方面，富邦金已成功公開收購日盛金控53.84%股權，深化多元金融服務；富邦華一合資四川唯品富邦消費金融公司籌備中；富邦華一銀行寧波分行開業，濟南、南寧分行籌建中。

富邦金控總資產及淨值2020年年底雙雙創下歷史新高，總資產達9兆2,445億元，較2019年成長8.2%；淨值達7,629億元，較2019年成長25.5%。資產報酬率(ROA)為1.02%，股東權益報酬率(ROE)為 13.17%。

2020年富邦金控營運面繳出三大亮眼成績單，包括：一、獲利創歷史新高：富邦金控2020年獲利主要來自掌握市場敏銳度的優勢，富邦人壽善用避險工具及適時實現股債收益，不僅投資收益創新高，並持續成就正利差的優質經營績效。二、專注經常性收益經營：體現在各子公司營運績效上，包含富邦人壽正利差擴大，避險後經常性收益率提升、負債成本下降、損益兩平點持續改善；台北富邦銀行業務利息淨收益成長；富邦證券經紀業務成長等。三、獲利提升直接反映淨值提升：富邦金控淨值創下新高，換算每股普通股淨值67.13元，資本水準提升，經營目標將維持穩定股利政策，反映獲利成長，提高配發股息。

此外，富邦金控已於本月10日公佈2021年2月份自結稅後淨利，累計今年前2月自結稅後淨利達385.30億元，每股盈餘(EPS)為3.77元，2月單月稅後淨利、前2月稅後淨利、每股稅後盈餘皆續創歷年新高紀錄，子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券2月單月及累計前2月獲利亦同步寫下歷史新高！

在籌資方面，富邦金規畫以發行普通股60%與特別股40%合計募集約490億元，用以償還收購所需資金；以2021年3月23日收盤價54.5元初估，股權稀釋比例約6.0%~6.4%，相關增資計畫待董事會通過及主管機關核准，預計於下半年取得增資款項。

(時報資訊)