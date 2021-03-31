31日，根據能源調研單位SNE Research最新報告，在中國大陸激烈競爭下，韓國三大電動汽車（EV）電池製造商，在2021年前兩個月的全球市佔率，出現下滑走勢。

根據SNE Research，元月至2月期間，全球EV電池消耗量為25.2GWh(百萬度)，年增率超過一倍。

2020年12月，從LG化學分割獨立出來的LG能源解決方案(LG Energy Solution) 生產相當於4.8 GWh的EV電池，年增45.8％。

不過，LG能源解決方案的全球市佔率，卻從26.6％降至19.2％，排名也從第一掉到第二。

三星SDI的出貨量，在2021年前兩個月，猛增23.8％並達到1.3 GWh，目前居世界第五位。不過，三星SDI的市佔率卻從8.6％跌至5.3％。

至於SK創新(SK Innovation)也賣了約1.3GWh的EV電池，年增69％，全球排名第六。同樣地，全球市占率也從6％降至5％。

同時，中國大陸寧德時代(CATL)，以8GWh的供應量傲視群雄。不僅排名世界第一，更是年增2.72倍。至於市佔率，也從17.3％飆升至31.7％。

日本Panasonic的產出量為4.3GWh，年增54.4％，市佔率從22.5％降至17.2％。

另外，中國大陸比亞迪(BYD)在這兩個月內，年增率狂升4倍，達到1.8GWh，在全球排名第四，市佔率也從2.8％躍升至7％。

總部位於首爾的SNE Research表示，2月單月，全球EV電池供應量達11.2 GWh，年減約1.08倍。

(時報資訊)