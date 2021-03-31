防檢局提供2020台灣地區28批不合格鳳梨通報表，我方接獲不合格批數僅13批。（防檢局提供）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今(31)日於例行記者會上公開28批台灣鳳梨不合格圖片及通報文件，表示「樁樁件件都是有據可查的」；農委會主委陳吉仲表示，根據防檢疫資料統計，我不合格件數僅13批，而國台辦公布的鳳梨害蟲照片，我方目前也還沒有收到。

今日國台辦記者會上，發言人朱鳳蓮拿著放大50倍的圖片表示，有14批鳳梨上查驗出菝葜黑圓盾蚧，另外有8批大洋臀紋粉蚧，以及6批新菠蘿灰粉蚧，共28批。

陳吉仲指出，今天早上國台辦公布28件不合格鳳梨圖片，但兩岸動植物防檢疫中，收到的不合格件數共13件，每件收到的日期都有紀錄，國台辦可以把其他15件通報時間都公布出來，不要只是透過新聞媒體喊話，而是透過兩岸動植物防檢疫的方式呈現，「我們的資料和國台辦講的完全不一樣。」

問到這次鳳梨事件是否已變成政治角力？陳吉仲說，從頭到尾鳳梨的介殼蟲害都是單純防檢疫的議題，應該要符合國際貿易規範來討論解決，對岸在3月上旬提供發現到的第3種菝葜黑圓盾介殼蟲，這在國內相當少見，甚至退運回來的鳳梨也沒有發現這種介殼蟲，希望不只是媒體喊話，而是能回到國際規範來解決。

農委會防檢局提供國台辦的2020台灣地區28批不合格菠蘿(鳳梨)通報表，我方接獲不合格13件中與該表項目相同者11件，另有2件則不在清單內。

(中時 )