老翁2隻山豬不見了，豬寮空蕩蕩。警方追出是女兒偷賣掉，台中檢方將女兒以偷竊罪起訴。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

劉姓老翁發現他養在豬寮的2頭山豬不翼而飛，而向警方報案，警方調路口監視影像查進出車輛，竟追出是他的女兒以1萬元偷賣給李姓友人，還曾帶李等一行5人先來豬寮確認過，且山豬早以被宰殺吃光了，劉女辯稱並未偷竊，不是她找人來抓豬，但她有收錢。台中檢方依竊盜罪將她起訴，其他5人因不知情而獲不起訴。

劉女在2019年12月向李男指稱，她父親在太平區的豬寮內飼養台東種山豬2頭，父親同意出售，請他幫忙抓捕山豬，雙方商議以1萬元成交。

劉女還在去年1月3日帶李男及他友人何男到場確認豬寮位置。李男找來何男、金男、高男及趙男等4人隔天凌晨開車到豬寮，聯手以鋼索線、黑色膠帶及番刀等工具抓豬，一行人在凌晨3時將2頭山豬載走。

事後，李男交給劉女買豬價金1萬元，將豬宰殺後分送親友吃光了。劉女到案否認偷竊，辯稱她跟父親開玩笑說1頭要以2萬元賣掉，但她並沒有叫人去抓豬，但李男事後給她1萬元，她確實有收取。

李男供稱，劉姓老翁的山豬常破壞他人農地作物，所以，委託捕抓山豬，並協議以1萬元代價購買2頭山豬，劉女向他表示，已取得父親同意，還帶她去確認豬寮位置。

台中檢方以劉女所犯竊盜罪嫌，利用不知情的李男等人竊取父親的2頭山豬，又以1萬元賣掉圖利，犯罪所得宣告沒收，並依竊盜罪將她起訴、

(中時 )