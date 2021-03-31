自由車登山越野賽在南屯區「老外林道」競速。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

110年全國中等學校運動會賽事火熱開打，台中市代表隊已拿下10金15銀11銅，其中自由車6金、輕艇2金、跆拳道及划船各奪1金。自由車場地賽3月31日、4月1至4月2日將在台中市自由車場開戰，歡迎市民一起為選手加油打氣。

自由車登山越野賽在南屯區「老外林道」競速，選手在鵝卵石及土塊密布、高地起伏大的嚴峻叢林賽道比拚耐力和膽識，日南國中包辦國男組、國女組金牌外，也拿下國男組銀牌；大甲高中在高男及高女組各拿下1面銀牌，總共進帳2金、3銀，連同前兩日公路賽進帳的4面金牌，台中市自由車代表隊已有6面金牌入袋。

教育局指出，繼大里高中選手林子宸、楊家豪在日月潭月牙灣奪下划船1金後，同一場地舉行的輕艇競速賽，黎明國中國男組1000公尺單人K艇選手林晁均勇奪金牌、1000公尺雙人K艇選手李聖藝與林晁均的組合展現絕佳默契，再為台中市搶下1金；惠文高中選手廖力泓、吳震皓也分別在高男組各抱回1面銀牌。

此外，在雲林縣立體育館舉行的跆拳道國中組對打競賽，大里高中選手謝依玲、楊翊靖在國女組跆拳道對打52公斤級、46公斤級分別拿下1金、1銀；龍井國中、太平國中也各奪1銀。

(中時 )