台南市區漁會今天進行理監事改選，選況空前激烈。(曹婷婷攝)

台南市區漁會今天進行理監事改選，選況空前激烈。(曹婷婷攝)

選況空前激烈的台南市區漁會選舉，今天改選理、監事，選出15席理事、5席監事，爭取理事長的前台南農產運銷公司總經理林士傑和南市區漁會現任理事蔡鴻榮，背後各有地方勢力支持，選舉結果12點多出爐，林士傑預估可望掌握過半理事席次，暫居上風。

台南市區漁會今天上午舉行理監事改選，28人登記角逐理事，選出15席，10位監事選出5席，投票前，不同派系人馬一度為了要先投票還是先開會而針鋒相對，連推派主席人選也花不少時間討論，最後決定先投票，61名代表投票直到中午才結果出爐，林士傑掌握多數理事席次，居於劣勢的另一方各個神情凝重。

地方人士分析，林士傑拿下過半理事席次，看起來較具贏面，不過，由於有幾位剛當選理事私下其實也與蔡鴻榮頗有交情，由於理事長選舉預計4月13日舉行，也有政壇人士分析，還有一段時日可以運作，最後誰勝出「還有得拚」。

(中時 )