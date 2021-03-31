木村拓哉與工藤靜香的小女兒木村光希（Koki）出道後被封「最強星二代」，近日她拍攝國際品牌的時尚照，居然用腳踩、屁股坐和服腰帶，引發日本民眾怒火，對此該品牌官網立即刪除所有爭議的影像。

木村光希頂著星二代光芒勇闖演藝圈，170cm高挑身材與遺傳到帥爸木村拓哉的臉龐，成為某國際服飾品牌日本區代言人，最近她拍攝一系列充滿日系風味的形象照，卻捲入辱日爭議；根據日媒《東京體育報》報導，木村光希穿著西方服飾與高跟鞋，一腳踩在象徵日本傳統的和服腰帶上走路，或是把和服腰帶放在大石頭上，一屁股坐上去，被日本網友認為太不尊敬日本文化，留言開罵：「即使是藝術，也有所謂的好與壞」、「跟日本國旗被踩了是同樣的感覺」、「褻瀆日本文化」、「對和服的冒犯」、「腰帶不是給人踩的」、「超沒常識」。眼見網友的砲火越來越猛烈，該品牌迅速下架爭議的時尚照及影片。

木村光希踩著和服腰帶。（圖／推特）

木村光希坐著和服腰帶。（圖／推特）

身為日本人的木村光希為何會拍出惹爭議的工作照？原來該品牌參考日本導演寺山修司的電影《草迷宮》，片中有裸男踩踏著腰帶，因此拿來當廣告靈感，重現電影場景；而參與拍攝時尚照的幕後團隊也被找出，其中一名攝影師「Fish Zhang」來自大陸，曾為小松菜奈等知名藝人掌鏡，獨特的風格正負評兩極。

日本部分演藝圈人士認為木村光希會捲入紛爭，很有可能是媽媽工藤靜香沒有親自參與，因為她都會為女兒的工作把關許多細項，照理來說看到踩和服腰帶的場景，應該都會及時喊卡。

(中時新聞網)