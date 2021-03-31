天后張惠妹去年跨年在家鄉台東開唱，內容囊括昔日四大巡演精華，長達3小時演出，吸引7萬粉絲到場朝聖，當時擔任開場DJ的男友Sam，昨（30）在臉書發文重溫演唱會過程之外，還曬出幫女友張惠妹拍的「男友視角」照，更甜喊：「驗證了阿妹的魔法」，閃瞎一票網友。
事隔將近3個月，Sam在臉書PO文回顧跨年演唱會的過程，他表示跨年前幾天還是豔陽高照的好天氣，沒想到前一天清晨竟狂風驟雨，近半攤位被吹垮，氣溫更驟降到只有7-8度，當下一度以為攤位可能就此取消，跨年當天一早，雖然雨停了卻更加寒冷，不過依舊無法阻擋前來參加的民眾熱情，在一陣忙亂setting後，緊接著彩排和2.5小時的表演，便開始擺攤賣飲料，一路high到演唱會結束，接著元旦當天開始撤攤，一路撤到晚上大巴六九年祭。
回顧罕見的跨年經驗，Sam意猶未盡表示：「那幾天我彷彿有著超能力，要飛就可以飛的那種感覺，一輩子都不會忘記那幾天的活力，也信了能力是被逼出來的那句話」，接著曬出從後台拍攝阿妹在舞台演出的照片，只見底下一片手機螢光海，畫面可說是相當震撼，讓他不忘強調：「驗證了阿妹的魔法」。
對此，網友也紛紛留言：「妹神的力量是人人無法超越的」、「此生最瘋狂的一夜未眠夜車追妹跨年」、「謝謝你們給我們一個如此美好的夜晚，希望下次還有機會去台東參加阿妹的演唱會」、「妹神的太陽之女稱號不是叫假的」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。