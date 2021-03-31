美國國務院今發表人權報告，對此，中天發表聲明指出，中天被關台事件，NCC違法濫權不予中天換照，是蔡政府對中天進行的政治追殺，是台灣民主之恥；尤其嚴重傷害台灣言論自由和新聞自由，美國國務院人權報告未能深究NCC不予中天換照的理由是否侵害新聞自由，令人遺憾。

中天表示，人權報告又稱「旺中集團所屬中天新聞與同集團媒體，遭到嚴重指控其報導受中國大陸指揮」，報告卻未提NCC主委陳耀祥和時任國安局長邱國正在國會答詢時澄清中天無大陸資金補助，也無國安疑慮，這份人權報告資訊並不完整，有誤導視聽之虞。

針對旺中2019年7月控告金融時報記者席佳琳妨害名譽，人權報告稱「顯然是一項報復」，這個敘述有失客觀，旺中採取法律行動乃捍衛清白之舉而非報復。旺中仍堅持金融時報該則新聞為不實報導，然考量尊重新聞自由原則，於2021年初對記者席佳琳等人撤告。

(中時新聞網)