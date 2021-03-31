瑞士私人銀行寶盛銀行(Julius Baer)可以恢復大規模收購活動。瑞士金融監管機構FINMA解除了去年對該私人銀行的禁令，該禁令起因為該行在打擊與國際足球總會(FIFA)和委瑞內拉石油公司相關洗錢活動的不力。

2020年2月，FINMA指出該瑞士第三大上市銀行的諸多失誤，包括在2014年接受了委瑞內拉一客戶的7000萬瑞士法郎(約7420萬美元)轉帳，儘管該行已知道該客戶被控貪腐。

FINMA當時下令寶盛改善其內控，並指派了審計師監督該集團。寶盛周三表示，在履行對抗貪腐的義務上已獲得長足進展。

寶盛在聲明中表示，公司歡迎取消對複雜收購的禁令，該行已加強全公司的風險管理，特別是關於洗錢的防範上。

今年一月寶盛兩位前執行長，Boris Collardi和Bernhard Hodler，在關於委瑞內拉石油公司PDVSA洗錢問題和國際足總(FIFA)貪腐案上，遭到FINMA的訓誡。

儘管取消了收購禁令，FINMA仍將持續對寶盛進行審查。

(時報資訊)