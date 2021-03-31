潤餅捲看似包了滿滿青菜，但內餡的選擇與組合上，可能藏了會忽略的油脂，導致熱量破表。(示意圖/本報系資料照片)

潤餅捲是傳統清明節時期的美食，雖然潤餅捲的內餡，會因地域性不同有所差別，但大多包進了滿滿的蔬菜，讓許多人放心大口吃。不過看似清爽的潤餅其實卻暗藏高熱量，在內餡的選擇與組合上，可能會忽略隱藏的油脂，導致熱量破表。

恩主公醫院營養室江詩雯副主任指出，傳統潤餅的製作方式餡料多以川燙或拌炒後，以潤餅皮捲起食用。潤餅常見的食材有高麗菜絲、豆芽菜、紅蘿蔔絲與菜脯等蔬菜類，肉餡則有紅糟肉、滷肉、香腸、蛋酥與肉鬆等。南部地區的潤餅因調味料有添加花生粉、糖粉或虎苔粉（海苔粉）等增添風味，因此口味上較甜。

江詩雯副主任建議，善用食物代換技巧來選擇內餡，製作健康輕食版潤餅，就可以吃得美味又安心！

●第一步：減少高脂的內餡

選擇雞胸肉來取代油炸酥香的紅糟肉或香腸等高脂肉類，佐以紅椒粉或咖哩粉等香料調味醃漬，經過冷藏一夜後再蒸熟切細絲，並以蛋皮取代油膩膩的蛋酥、豆乾絲取代油麵等食材，可使風味不減但熱量大打折扣。

恩主公醫院營養室江詩雯副主任提醒大家，清明節吃潤表只要掌握食材的選擇與代換，控制攝取的份量將潤餅當做正餐來食用，依舊可以吃的健康又美味。(圖/恩主公醫院提供)

善用食物代換技巧來選擇內餡，製作健康輕食版潤餅，就可以吃得美味又安心！(示意圖/本報系資料照片)

●第二步：調味醬料要酌量

花生粉可增加潤餅的香氣，但是15公克的熱量將近70大卡，若再加上糖粉或海山醬等醬料來提味，熱量自然少不了，因此要注意調味醬料的使用；若想增添潤餅之口感，建議改以一小把的原味堅果粒來取代。

●第三步：增加蔬菜的比例

除了常使用的高麗菜、紅蘿蔔絲與豆芽菜之外，四季豆、彩椒、小黃瓜與玉米筍等更是營養滿滿的蔬菜，不僅富含膳食纖維之外，也因維生素含量不同，增添了蔬菜的顏色與風味；而且蔬菜熱量低，輕爽又能提供飽足感，是養生的優質選擇。

●第四步：小心加工的食材

部分地區的潤餅內餡會使用如香腸、肉鬆或是酸菜、菜脯等加工或醃漬食材，雖然可以增加不同口感，但是要注意隱藏的鹽份含量其實不少，而這些食材會因加工程序導致營養成份減少，同時也會使用許多添加劑來增色或延長保存期限，攝取過量就會對身體造成負擔，因此建議使用新鮮食材來取代較安全。

(中時新聞網)