由於10年期美債殖利率上升，美國科技股受到巨大衝擊，加上疫情陸續解封，資金轉往實體經濟股等因素，讓知名投資人Paul Meeks喊話，不要再購買科技股，屬於產業週期循環股的車用半導體股，包括亞德諾、恩智浦及德州儀器都是相對穩健的選項。

根據CNBC報導，過去一年受疫情影響，不少熱錢湧入股市，科技股成為熱門投資標的，近期在拜登政府大力紓困，推動經濟解封的狀況下，不少資金轉向實體經濟股，以科技股為主的納斯達克指數連兩日下跌。

獨立解決方案財富管理公司（Independent Solutions Wealth Management）投資組合經理米克Paul Meeks就表示，「需要等到美債殖利率穩定一段時間後才能再有動作，現階段投資人都需要B計畫。」

Paul Meeks認為現在需要減少對科技股的關注，將目光看向半導體股，「我確實很喜歡半導體股票，半導體擁有堅實的基礎，加上現在晶片供不應求，是相對比較穩定的選項。」

Paul Meeks也分享幾檔自己持有也看好的半導體股票，包括大廠亞德諾（Analog Devices）、恩智浦（NXP Semiconductors）與德州儀器（Texas Instruments）等。

另外微晶片科技（Microchip Technology）過去兩個月已上漲10%，儘管Paul Meeks認為價格有點過高，但供應鏈仍緊繃，因此考慮繼續持有，「我認為半導體還有機會，準備完全投入科技產業，這是我接下來會做的事情。」。

(中時新聞網)