苗栗市81歲楊姓老婦人已洗腎1年，平時在苗栗市區的台糖診所固定就醫，但日前台糖診所莊醫師發現楊婦洗腎廔管出現異常，立即與推動雁行合作的部苗栗醫院，迅速安排洗腎廔管的詳細檢查評估，打通動靜脈廔管，讓後續洗腎能順利進行，並安排轉回台糖診所繼續就近追蹤治療。

部苗栗醫院心導管室主任蔡貴嶔指出，對於慢性腎衰竭的病人而言，藉由定期洗腎以維持生命及提高生活品質，而長期洗腎病人的洗腎廔管之暢通年限，平均約2年，常見的併發症有狹窄、血栓形成、感染、分流、假性動脈瘤、手臂腫脹等。

蔡貴嶔說明，血管通路擴張術的目的，在於使用非外科手術的方式，來處理血管通路的併發症，以延長血管通路的使用期限，維持洗腎病人良好的生活品質，為此部苗栗醫院也特別攜手基層診所成立心血管照護聯盟，當洗腎診所醫師發現病人洗腎廔管有靜脈壓上昇、高頻率雜音、透析過程不順或透析後止血不易等情況時，皆可以透過通訊軟體聯絡病人資訊，由基層診所醫師於健保署建置的電子轉診平台開立轉診單，並請病人持轉診單直接到部苗醫，由專人引導至心導管室檢查及治療，能夠讓病人快速接受專科醫師的檢查與治療，大大簡化傳統看診治療流程。

苗栗市台糖診所醫師莊世雅更表示，以往洗腎廔管出現問題，病人需先到醫院經由門診評估後，再安排時間到心導管室或手術室檢查治療，這期間病人可能要往返醫院數次，疲於奔命，部苗醫秉持雁行專案的精神並提供「洗腎廔管快速通關」服務，改善以往病人需要多次往返大醫院、耗時等待的問題，苗醫還用心簡化看診治療流程，一起守護洗腎病人的廔管品質，值得肯定。

衛福部苗栗醫院長李明輝表示，部苗醫為苗栗縣唯一公立醫院，擔負推動國家衛生政策、守護民眾生命安全與健康照護的責任，近年來配合健保署政策，加入健保署北區業務組雁行計畫推動分級醫療、落實雙向轉診，與基層醫療院所合作關係密切，今年更加強致力推展醫療院所間聯盟共照合作模式，充份發揮雁行精神，而洗腎廔管整形術快速通關服務，從年初實施迄今已服務近20人，民眾十分肯定醫院優質且親民的暖心服務。

(中時 )