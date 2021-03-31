《新楓之谷》首次台灣獨家IP合作、「貓貓蟲咖波」3月31日聯名啟動。(圖/遊戲公司提供)

遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》首次推出在地化IP合作，與台灣知名插畫IP「貓貓蟲咖波」推出聯名活動，於3月31日至4月27日期間開跑。官方特別設計全新「咖波特效」及「咖波貼圖」開放台港澳玩家們免費領取，並推出「時尚隨機箱」、「黃金蘋果」、「寵物隨機箱」及「福袋」，包含聯名時裝、寵物、騎寵等虛寶，讓玩家們收藏，喜歡超可愛的「貓貓蟲咖波」粉絲們千萬別錯過！

收集「心意」養「咖波」、四種等級特效超萌上線！

《新楓之谷》於3月31日至4月27日，與台灣知名插畫IP「貓貓蟲咖波」推出聯名活動，玩家於村莊向NPC－微微安對話，接取任務即可獲得「咖波特效」，共有4種等級，透過每日任務可領取「經驗值15分劵」*1及「咖波的心意」*1進行成長升等。「咖波特效」達指定等級可領取加碼獎勵共6種「咖波貼圖」及永久稱號「咖波的心意勳章」，讓玩家盡情蒐集。

※Lv.5攻擊力/魔力+20

※Lv.6攻擊力/魔力+ 20，攻擊一般怪物時傷害提升4%

※Lv.11攻擊力/魔力+20，攻擊一般怪物時傷害提升20%

※Lv.25攻擊力/魔力+20，攻擊一般怪物時傷害提升20%，攻擊BOSS怪物時傷害提升20%，無視怪物防禦力提升20%，暴擊機率提升20%

《新楓之谷》咖波特效。(圖/遊戲公司提供)

官方也同步推出「時尚隨機箱」、「黃金蘋果」、「寵物隨機箱」及「福袋」，共有8種時裝道具、3款寵物、2種合作勳章、1種騎寵…等豐富的聯名虛寶，讓玩家們收藏！

《新楓之谷》Ｘ貓貓蟲咖波 寵物。(圖/遊戲公司提供)

《新楓之谷》Ｘ貓貓蟲咖波 時尚隨機箱。(圖/遊戲公司提供)

(科技)