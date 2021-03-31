九二共識是否與時俱進近日引發討論，國台辦今天正告國民黨，九二共識的核心要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，無論何時，都不能模糊和改變。對此，國民黨大陸部主任左正東今表示，堅定主張基於中華民國憲法的九二共識，鼓勵兩岸展開對話、交流、協商，及解決問題。

至於國台辦強調「一中」不能改變，左正東說，國民黨是遵守中華民國憲法的中華民國，中華民國和國父孫中山創建中華民國的理念，是國民黨的核心價值

國民黨前主席洪秀柱創立的青雁基金會27日舉辦論壇，被問到九二共識與時俱進方向，國民黨大陸部主任左正東說，「現在還不到那個時候去談這個問題」，須待執政後才能依當時情勢做決定，引起中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中砲轟。

隔天，國民黨主席江啟臣受訪時力挺左正東，強調現階段的與時俱進，就是基於中華民國憲法的九二共識。不過，國台辦發言人朱鳳蓮今天正告國民黨，指九二共識的核心要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，無論何時，都不能模糊和改變。

對此，左正東下午受訪強調，目前兩岸只有對抗，沒有對話，只有對峙，沒有對弈，國民黨呼籲民進黨政府和大陸當局，能負責任的找到方法，展開對話，解決人民的實際問題，維持台灣海峽和平穩定安全。

媒體詢問，這是否意味國民黨的兩岸路線和民進黨愈來愈接近，左正東指出，如果民進黨願意遵守連結兩岸又開啟台灣民主自由的中華民國憲法，相信民進黨可以有很多跟國民黨學習的地方。媒體又問，還是民進黨在學國民黨，左說，「當然」。

(中時 )