運安會公布此次花東遊覽車事故調查期中安全通告建議，為預防前述類似此次意外的座椅脫離事故的系統性問題再發生，請交通部全面檢視遊覽車及國道客運車乘客座椅安裝及固定方式，對此，消基會交通委員會召集人李克聰表示，雖然符合車安中心規範，但應與時俱進調整大客車檢驗標準，並改用動態檢測以保證座椅強度符合標準。

據統計，2003年至今國內共發生65遊覽車意外事故，造成193人死亡、948人輕重傷，遊覽車重大意外原因包括車齡老舊、車體結構強度不足、煞車系去作用、駕駛過勞等。

消基會董事長黃怡騰表示，車體不安全，消費者就像坐進紙糊的棺材一樣，隨時都可能會喪命，如何讓制度玩真的，也讓消費者能夠確保遊覽車的安全。

李克聰說，此次事件中再度看到運安會及車安中心，有各自的立場，明明就有大客車檢驗標準，但標準有無與時俱進地調整，如檢測方式是否可以比照國外改用動態檢測，以確保座椅強度符合標準；目前車體打造過程中，僅有書面審查、現場核驗，審驗的方式也應要提升；他也呼籲，遊覽車的評鑑制度應盡速上路，也能鼓勵業者建立品牌。

消基會呼籲，事故遊覽車同一車型的全數車輛，應全數召回，以確保車輛全數通過安全審查；而在車體製造技術無法達到安全水準之前，應施行降低全車稅賦相關措施，鼓勵業者引進安全的全車體；消基會也建議，消費者應建立「合理價位換安全」的消費觀念，以增加業者投資安全的商品與服務的意願。

(中時 )