配合108課綱的核心素養精神和自主學習理念，且緊扣呼應「2030雙語國家政策」，語言訓練測驗中心(英文簡稱LTTC)今(31)日舉辦說明會，LTTC執行長沈冬表示，推出全民英檢新題型、「GEPT 聽診室」、雙語師資增能研習，並提供台北市教育局研發雙語評量工具，幫助學習者養成自學力。

「全民英檢」率全球大型標準化英語測驗之先，推出「GEPT聽診室」，並取得獨家專利。「GEPT聽診室」運用AI大數據，考後提供個人化英語能力診斷報告，包含強弱項分析與解析、字彙與句型、學習指引等，幫助學習者養成自學力。

LTTC指出，「GEPT聽診室」使用者滿意度近9成5，逾8成考生反映，同意５這項服務增加對學習英語的興趣。為深入評估成效，「GEPT 聽診室」推出「一 對一家教自主學習實驗計畫」，提供考生個人化學習資源，以及一對一線上諮詢 1年，甚至還可以免費參加測驗。

不過，LTTC提到，「GEPT聽診室」計畫第一階段已額滿，下階段將邀請團報全民英檢的國高中合作，歡迎各界洽詢。

為呼應教育部2030雙語國家重點政策，並滿足雙語教師增能需求，LTTC指出，也開設「B2英語能力增能」課程，更陸續與台北市教育局、台灣大學師培中心、台北市立大學雙語教學研究中心合作，辦理教學與評量實務增能研習，皆獲得高度肯定。

LTTC提到，台北市教育局並委託LTTC兩項CLIL雙語教學研發案。2019年起研發「國小雙語實驗課程學校低年級生活課聽說能力評量」，供雙語教師將評量活動融入教學過程，並了解學生學習成效。

(旺報 )