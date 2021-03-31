鴻海(2317)旗下FII工業富聯(601138.SH)今（31）日舉辦媒體線上交流會，指出公司發展方向符合全球趨勢及中國大陸產業規畫，為未來營運穩健成長奠定基礎，將持續智慧製造及工業互聯網雙軌驅動方向，並將電動車列為重要戰略方向，以3大方向切進發展。

工業富聯董事長李軍旗表示，新冠肺炎疫情加速全球數位發展進度、成為大勢所趨，中國大陸甫公布的「十四五規畫」提出的7大重點產業、10大重點產品，均跟工業富聯的產品高度吻合，提供公司未來可觀的市場前景跟發展空間。

李軍旗指出，工業富聯將持續強化研發及資本支出，提升企業自身競爭力，並採用戰略投資等形式，實現整體生態升級，藉此精進通訊及行動網路設備、雲運算、工業互聯網等既有業務，並將新能源汽車列入重要戰略方向。

工業富聯執行長鄭弘孟指出，公司基於紮根中國大陸、覆蓋全球的營運及供應鏈體系，目前在11個國家地區設有據點，未來將持續布局全球的經營策略，以最有效的生產方式和投資計畫，滿足客戶在不同區域生產及全球交付需求，有效抵禦宏觀經濟風險衝擊。

鄭弘孟表示，工業富聯去年投資仍以中國大陸占比最高，在台灣也有積極投資，12月迄今已在中國大陸投資逾27億人民幣。全球員工數約20萬，其中85％在中國大陸，去年隨著疫情趨緩帶來顯著生產力。目前亦持續積極尋找合適的投資標的。

對於先前公告購置鴻海威州威谷園區的智慧製造中心及數據中心廠房，鄭弘孟說明，主要考量當地客戶訂單需求穩定，轉租為買有助於產能及資金運用彈性，目前數據中心亦已跟當地廠商開始合作，4月起有較多城市熱點建置計畫。

對於工業富聯在鴻海集團電動車計畫中的扮演角色，鄭弘孟指出將專注於3大方向，包括以高階精密電機及機構件技術發展與製造、以燈塔工廠模式進軍新能源汽車核心零部件的智慧製造與服務，並以5G、物聯網和車載系統切入車聯網。

對於近期零組件缺料對訂單出貨影響，鄭弘孟表示，部份原物料及物流成本增加，確實增加對毛利率及營益率挑戰，但公司持續擴大自身研發的ODM業務，透過產品設計能力、涵蓋零元件生產等方式致力提升產品毛利率。

鄭弘孟表示，大客戶大多提前下單以降低風險，故未受太大影響，但疫情帶動的遠距商機帶動不少訂單湧現，零組件供應鏈供需吃緊，造成交期可能延長。目前不少訂單是受惠去年疫情遞延效益發酵，已根據過往經驗機動調配備料庫存盤點，盡力滿足客戶及自身需求。

(時報資訊)