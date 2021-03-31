嘉義縣中埔鄉和睦國小15、16年前開始推動羽球運動，靠著唯一一名教練洪清忠魔鬼訓練下，光全國賽事的冠軍獎座就拿過18次。（呂妍庭攝）

嘉義縣中埔鄉和睦國小15、16年前開始推動羽球運動，靠著唯一一名教練洪清忠魔鬼訓練下，光全國賽事的冠軍獎座就拿過18次，但即使有堅強實力，受限經費不足，學校只能以社團方式經營，得知學校的處境後，嘉義市桃城獅子會今31日特別捐贈12萬元年度經費，希望能成為師生強而有力的奧援。

和睦國小校長陳振興指出，和睦羽球隊15年前成立，在洪清忠和歷任校長、主任、老師的協助下，多年來羽球隊光個人與團體就獲得全國賽事冠軍達38次，縣市層級賽事冠軍逾150次，傑出表現一直是和睦引以為傲的榮耀，選手們以小博大的毅力與精神，儼然已成偏鄉勁旅代表之一。

不過礙於經費有限，雖然團隊實力堅強，還是沒辦法征戰更多賽事，桃城獅子會會長蔡惠如在嘉義縣議員陳柏麟居中連繫與推薦下，與陳振興經過幾次會談，得知校方的困境，決定嘗試補助球隊發展，希望12萬元年度經費能照顧有志於運動的小選手們。

今上午在獅友和上百位師生見證下，嘉義市桃城獅子會會長蔡惠如代表獅子會頒贈經費給校長陳振興，完成溫馨感人的一刻。（呂妍庭攝）

今上午在獅友和上百位師生見證下，嘉義市桃城獅子會會長蔡惠如代表獅子會頒贈經費給校長陳振興，完成溫馨感人的一刻。（呂妍庭攝）

校方表示，除羽球隊隊員25位外，社團成員近80位，此次獅子會的補助款可用於增加外聘師資鐘點費用，以及跨縣市參賽的旅運費、服裝等，對球隊發展與運作助益甚大，今上午在獅友和上百位師生見證下，蔡惠如代表獅子會頒贈經費給陳振興，完成溫馨感人的一刻。

(中時 )