台中一輛大貨車右側後照鏡勾到路邊人行道停車的一輛自小貨車，造成載運雞蛋的自小貨車，衝撞賣太陽餅的店家。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中一輛大貨車右側後照鏡勾到路邊人行道停車的一輛自小貨車，造成載運雞蛋的自小貨車，衝撞賣太陽餅的店家。（民眾提供／盧金足台中傳真）

小貨車被大貨車後照鏡勾到 衝撞太陽餅店雞蛋破滿地

台中市西屯區中清路二段與黎明路口，31日中午近1時，一輛由賴姓女司機駕駛的大貨車，沿著中清路外側車道，往經貿九路方向行駛，右側後照鏡勾到路邊人行道停車的一輛自小貨車，造成載運雞蛋的自小貨車，衝撞賣太陽餅的店家，警方調查，大貨車司機酒測值為零，幸好店面沒有採購人潮，無人受傷，詳細肇因，警方還要進一步調查。

今天中午在中清路發生一起大車勾小車的交通事故，而且超怪異的是，賴姓女駕駛的大貨車行駛中，疑因未保持安全距離，小貨車停在路邊人行道，造成大貨車開過去時，後視鏡意外的勾到載滿雞蛋的小貨車，小貨車不敵大貨車的拉力，竟一頭撞到太陽餅店。

由於小貨車載滿一箱箱雞蛋，多個蛋箱飛出車子，掉落地上全部「完蛋」，黃色蛋汁撒一地，幸好小貨車的陳姓司機與大貨車，與店面人員都無受傷。

警方初步調查，車禍肇因疑大貨車未注意車前狀況、小貨車違規停車或其他違規，後續責任歸屬與賠償責任，還要進一步釐清。

(中時 )