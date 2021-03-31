設備廠惠特（6706）去年每股稅後純益突破半個股本，達5.12元，董事會決議擬配發4元現金股利，以惠特31日收盤價計算，隱含現金殖利率達2.21％，惠特將於4月9日舉行法說會，市場仍關注Mini LED在終端應用的推進進度。

惠特為mini LED設備廠，也是晶電mini LED後段點測、分選代工廠商，公司日前公布去年度財報，2020年營收達31.59億元，歸屬母公司業主淨利達3.43億元，年增8.54％，每股稅後純益5.12元，為連續第三年獲利突破半個股本。

惠特董事會決議配息4元，相當於盈餘發放比率約78％，以惠特31日收盤價181元計算，隱含現金殖利率約2.21％，雖然低於3％，但連年配息的情況，已經優於多數LED供應鏈。

富采（3714）去年因提列大筆資產減損、匯損衝擊，全年大虧逾一個股本，不過去年第四季子公司晶電的毛利率睽違六個季度之後翻正，達4.06％，已較前一季度毛損率9.44％，顯著收斂，雖然富采法說會上並未明確點出mini LED放量生產的時間點，但富采董事長李秉傑認為，若真正放量生產，月營收有機會成長20％。

因應晶電潛在的代工需求，惠特已經替大客戶擴充代工產能，2月營收已達3.99億元，月增5.44％、年增29.7％，創下2018年12月以來新高紀錄，累計今年前二月營收達7.78億元，年增29.3％。

(工商 )