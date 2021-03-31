櫃買中心31日表示，晶瑞光電公司（6787）在31日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，晶瑞光電成立於1999年2月間，董事長兼總經理鄒政興，主要產品是光學元件玻璃與陶瓷基材切割、半導體晶圓產品鍍膜加工。窄頻帶通濾光片、紅外線截止濾光片、新藍玻璃濾光片、客製化鍍膜光譜設計等，送件時資本額為4億9,490萬元，

晶瑞光電2020年財報業績，營收1,939萬元，稅前虧損與稅後虧損均為8,362萬元，每股虧損2.41元。

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(工商 )

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