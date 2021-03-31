公路總局試辦中橫便道管理卡，導入無線通訊技術，無線感應30秒即可通關。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

中橫便道管理卡第一階段發放800張，將視感應查對作業流程成熟後，再全面製卡及交予公所發放。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

台8線臨37便道目前僅提供大梨山居民等特定對象限制通行，過往採人工逐一核對通行編號。為加速人員查對時程，公路總局導入科技管理，首波發出800張管理卡，31日起執行感應通車，谷關工務段派駐多員在現場觀察紀錄使用情形，目前反應尚屬良好，並無負面評價。

中橫便道自2012年實施管制通行，於每日上午7時、12時、下午4時30分開放放行前，通行者需提早至谷關、德基兩端管制站接受身份查對。許多民眾反映逢年節通行車數多時，需耗費大量人力查對，浪費等候時間。

為節省民眾等待身份查對的時間，公路總局導入科技查對，第一階段由谷關工務段製作800張通行管理卡，3月31日實施感應通車。持有管理卡者，經管制站公路保全持感應器感測後，即可確認身份及到管制站閘口預備通行，節省人工抄寫時間及降低資料登記錯誤率。

谷關工務段派員進駐管制站，並紀錄中橫便道管理卡使用情形。管制站人員過去查對每輛車的駕駛、乘客身分需2、3分鐘，現在透過感應30秒即可通關，目前用路人反應尚屬良好。

谷關工務段長呂正安表示，管理卡採用RFId無線通訊技術，第一階段發放800張，主要近日較常通行的車輛為主；管制站人員查對100人，可節省20至30分鐘，後續將評估執行成效，並廣納各方回饋意見，滾動檢討作業流程。

呂正安表示，將視感應查對作業流程成熟後，再全面製卡及交予和平區公所發放。尚未領取到管理卡片的民眾，仍可沿用目前的通行編號登記模式，通行權益不受影響。

(中時 )