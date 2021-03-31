日本人超愛的健康食品「納豆」，不但對心血管有益處，竟也具有對抗黑色素癌的效果。中興大學生醫工程所教授王惠民領導的團隊，發現納豆萃取物可藉由調控氧化壓力方式，透過機轉毒殺黑色素癌細胞，此成果刊登於食品科學領域頂尖期刊《食品與化學毒理學》。

納豆是用黃豆發酵製作而成，為日本傳統食品，因其含有高蛋白質、必需維生素及多種礦物質等對身體有益的活性成分，常被用來保養心血管、降低更年期不適與預防骨質疏鬆，許多民眾也認為納豆可誘導多種類型的癌細胞死亡。

為證實納豆對癌症的治療效果，王惠民及興大組織工程與再生醫學博士學位學程博士候選人周鑫佑等人投入相關研究，周鑫佑說，團隊分別從納豆萃取物中提取「納豆冷凍乾燥提取物（NFDE）」與「納豆水提取物（NWE）」，經試驗發現，兩者皆有顯著的抗黑色素癌作用。

王惠民指出，黑色素癌的生成是來自於黑色素細胞病變，其具有相當高侵襲性，患者罹病後短期內就會擴散，也因此，患者存活率低。黑色素癌在近年來發生率持續增加，且轉移性黑色素癌的比例大幅上揚，每年全球新病例約達13萬2000例，被認為是全球發展最快的致死性癌症之一。

周鑫佑解釋，納豆提取物可抑制專責啟動的「蛋白激●」，藉由增加癌細胞氧化壓力水準的方式，讓細胞死亡，也因此，納豆提取物可以透過調節氧化壓力的辦法誘導黑色素癌細胞從自噬狀態轉變為凋亡狀態，進而在不傷害正常細胞的情況下促進癌細胞死亡。

研究團隊認為，不論是冷凍乾燥或水萃取辦法都具有對抗黑色素癌的功效，其中，水提取方式的較乾燥法有效，且兩者在低劑量即可展現效果，因天然物質可誘導黑色素癌細胞死亡且副作用低，對未來黑色素癌藥物開發有相當潛力。

(中時 )