公民監督聯盟再度上街頭抗議，帶領約50位居民抨擊政府「十大優惠，唬爛最會」，居民們不滿政府畫了大餅，但卻滿口謊言，評點未調高、複估及錯誤率多，還一直說十大優惠是史上最大優惠方案，盼政府能正視問題「還我一個家」。

桃園市議員游吾和帶領居民多次上街抗議，今天於上午9點現身航空城聯合服務中心，居民們高舉「政府是強盜集團」、「負債重建」、「坑殺百姓」等標語，捍衛自己的家園，游吾和說，一路來替民眾爭取提高評點，但卻遲遲無法兌現，對民眾們相當抱歉，兩度鞠躬道歉。

游吾和提到，桃園市政府推出優先區25％獎勵金，是為彌補民眾無法先建後遷的二次搬遷損失，應是公共利益，補助租金80萬元是為要支付中繼住宅租金，質問「怎麼能當做營建成本」，隨物價上漲7％，評點就應增加1元，至今卻始終沒有調升，還以優先搬遷獎勵當作給民眾的優惠，政府的做法令游吾和萬般無奈。

對此桃園市政府回應，這次的拆遷補償金從430億調高至660億，建地1坪換1坪住宅區，農地100坪換41坪建地，而重建補償金，每坪評定價格已經超過10萬元，比目前營造業透天厝平均8萬元來得高。另安置住宅、土地房屋都打折，平均計算成本，一坪16萬，小坪數不足部分坪數一坪12萬，比較附近市價地區低很多，桃園市政府強調，該航空城徵收案為自願而非強制，直言「讓住戶負債」根本是移花接木的「抹黑」。

(中時 )