根據《公務人員退休資遣撫卹法第93條》規定，民國112年7月1日以後初任公務人員者，其退撫制度要另以法律定之。銓敘部長周志宏今於立法院司法及法制委員會中被質詢到立法進度，周表示，目前正在收集國內、外資料，將舉辦公聽會，徵詢外界對確定給付制、提撥制，或混合制的看法，將在年底前提出草案。

時代力量立委陳椒華質詢周志宏，民國112年7月1日新制就要上路，退撫新制目前時程以及研議方向，未來將採確定給付制還是提撥制？

周志宏表示，目前正在廣泛收集國內、外資料，瞭解確定給付制、確定提撥制或混合制的情況，考試院也舉辦一系列的國外退撫制度演講，「預計今年底前提出修法草案」，還會舉辦公聽會聆聽各界看法，目前在評估階段，將廣泛參考各國制度，只要有具體政策構想，確定方向後就會舉行公聽會。

而針對退撫基金挹注的狀況，周志宏則表示，年改的款項都有挹注，未來採取新制後對基金一定會有影響，每年挹注隨著年改效益增加，預計2029年達到挹注高峰，之後再緩步下降，退撫基金2046年之前都不會出現入不敷出的情況，之後要再看撥補情形而定。

(中時 )