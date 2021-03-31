深夜時分，步履蹣跚的賴姓老翁獨自於台中市西屯區大隆路上的便利超商門口徘徊，所幸經熱心的店員發現後立即將老翁帶進店內休息並報警，在員警耐心地詢問及安撫下，終於順利將老翁平安護送返家。

台中市警六分局市政派出所警員陳鐸元日前獲報，西屯區大隆路上有名老爺爺獨自於便利商店前徘徊，員警到場後上前關心，77歲賴老翁賴向警方表示，晚上獨自外出訪友敘舊，在幾杯黃湯下肚後，略有幾分醉意，無法清楚的分辨方向，找不到回家的路。幸在員警耐心地安撫下，老翁慌張不安的情緒才終於緩和下來，經查詢老翁身上所攜帶的證件後得知，其住所位於西屯區，警方貼心地護送老翁返回住處。老翁在得知終於能返家後，才露出安心的笑容，感謝員警的協助。

警方呼籲，若家中有年長者，應注意其可能常活動之範圍，並予以佩戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，以備不慎迷路時，員警能儘速協助其返家。

(中時 )