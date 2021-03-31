春遊西湖活動開跑，民眾報名套裝行程，能在柚花樹下品在地美食。（巫靜婷攝）

春遊西湖活動開跑，民眾報名套裝行程，能在柚花樹下品在地美食。（巫靜婷攝）

春遊西湖活動開跑，民眾報名套裝行程，能在柚花樹下品在地美食。（巫靜婷攝）

春遊西湖活動開跑，民眾報名套裝行程，能在柚花樹下品在地美食。（巫靜婷攝）

西湖鄉休閒產業發展協會推廣觀光，遊客來電西湖鄉遊客服務中心預約租借電動遊園車，可暢遊指定路線，遊園車1小時收費200元。（巫靜婷攝）

春暖花開，苗栗縣西湖鄉洋溢幸福柚花香，西湖鄉休閒產業發展協會推廣農村旅遊，規畫「春遊西湖」系列活動，民眾除了能向遊客中心租借電動遊園車暢遊西湖指定路線，也能把握清明連假來趟深度旅行，除了有西湖文史導覽，還能1趟欣賞3種花，柚子花、薰衣草及時下最夯的紫藤花。

柚花低調婉約清香四溢，現在正是最佳賞花期，苗栗縣政府農業處指出，預計花期還有2周。湖東休閒農業區推廣觀光，3月31日邀請縣府與水保局台中分局一同為「春遊西湖」系列活動揭幕，今年活動結合環境教育，遊程將帶領遊客了解柚子葉知識，並傳達生態循環及產業發展概念。

西湖鄉休閒產業發展協會將安排遊客，在柚花下DIY精油皂及印象西湖鐵牌拓印，讓遊客能帶著自製獨一無二的伴手禮回家，套裝行程中最吸睛是在柚子樹下品嘗在地美食，寓教於樂的行程每人500元有找，詳情可搜尋「西湖幸福小旅行」FB粉絲頁。另外，即日起4月20日周邊店家也推出各種優惠。

協會理事長張海欽感謝水保局台中分局多年支持，為地方打下基礎。水保局台中分局副分局長林宏鳴則希望觀光產業發達，能為農產品加值，提升地方產業。縣府農業處長陳錦俊笑說，以往西湖賣文旦柚聞名，現在還能「賣空氣」，柚花季西湖的空氣真的很香。

(中時 )