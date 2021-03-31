英國29歲辣模艾蜜莉瑞特考斯基(Emily Ratajkowski)，擁有天使臉孔、魔鬼身材而聞名，過去曾在電影《控制》，及歌手羅賓西克(Robin Thicke)的單曲《Blurred Lines》中，上空演出而一脫成名，因此有了「最辣小三」的封號。不久前艾蜜莉瑞特考斯基才剛生下寶貝兒子，近日便被媒體拍到現身街頭，不科學的產後身材也一併公開。

有別於其他女星，生產完後都會在家中休息一段時間，艾蜜莉瑞特考斯基本月8日才宣布誕下寶貝兒子「Sylvester Apollo Bear」便迫不及待復出，為自創的服飾品牌拍照宣傳，還被媒體拍到以火辣的穿搭現身街頭，吸引所有人的目光。

只見艾蜜莉瑞特考斯基穿著一件黑色透視針織造型長版上衣，搭配灰色寬版休閒長褲，而上衣深V的剪裁，加上「只扣一顆扣子」的穿搭方式，使她飽滿美胸與腹肌曲線一覽無遺，網友們看到十分驚訝，因為她的身材完全不像剛生完小孩的媽媽，紛紛留言「這是什麼魔鬼身材」、「太誇張了啦！這到底要逼死誰」、「她真的有生過？」。

事實上，艾蜜莉瑞特考斯基私底下的穿搭風格一向前衛、大膽，去年宣布懷孕後，也經常透過IG分享全身赤裸的辣照，大方分享孕肚曲線，即使她也因此遭到大批網友攻擊，但艾蜜莉瑞特考斯基的人氣依然居高不下。

(中時新聞網)